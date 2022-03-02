Son dakika: Eren Kış-29 operasyonu başlatıldı

Son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 571 personelin katılımıyla "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen
teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde " EREN KIŞ-29 (MARDİN- BAGOK) ŞEHİT J.UZM.ONB. HAKAN ÖCALAN" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel (38) operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.