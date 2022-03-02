Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Putin tuzağa düştü, aklımız ile oynuyorlar!

"KOLORDUDAN FAZLA BİRLİK"

Ruslar bir harekat alanında bu kadar büyük bir birlik bir kolordu seviyesinde. 5-6 tane aracın yan yana durduğu görülüyor. Son derece esnek bir şey yapacağım. 50 metrede bir tane araç olsa. Bu bir kilometrede bir araç demek. 64 kilometrede 1280 araç demek. 1280 araç ki belki 5 bin 6 bin araç var ama esnetiyoruz. Bu sadece bu haliyle bile bir tümenden fazla birliğe karşılık geliyor. 5, 6 ila çarpın bu orduya karşılık kolordudan yüksek birime karşılık geliyor.

"BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BİR BAŞKA FOTOĞRAF VAR"

Şimdi soru şu kolordudan yüksek bir birim nasıl oluyor da bir yolun üzerine diziliyor. Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor. Çok net o ordunun orada dokunulmazlığı var demek. Bu bize bir şey anlatıyor. Ya o orduya dokunmaktan korkuyorlar ya da bununla ilgili aralarında bizim bilmediğimiz bir başka fotoğraf var.