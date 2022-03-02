Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Putin tuzağa düştü, aklımız ile oynuyorlar!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abullah Ağar, Rusya-Ukrayna savaşında bazı tuhaflıklar olduğunu belirtti. Ağar, "Şimdi soru şu kolordudan yüksek bir birim nasıl oluyor da bir yolun üzerine diziliyor. Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor. Çok net o ordunun orada dokunulmazlığı var demek. Bu bize bir şey anlatıyor. Ya o orduya dokunmaktan korkuyorlar ya da bununla ilgili aralarında bizim bilmediğimiz bir başka fotoğraf var." dedi.
"KARŞI TARAF İÇİN ÇOK KOLAY BİR YER"
Ağar'ın çarpıcı değerlendirmesi şöyle:
Ben bu konvoyu Belarus'un içerisinde görsem veya Rusya'nın derinliklerinde görsem hani çok kanıksamam. Ama bir harekat alanında taktiksel bir alanda idari bir intikal yapan bir konvoy. Yani bu bir savaş için savaşan taraflardaki karşı taraflar için çok kolay bir yer. 64 kilometre derinlikten yanaşıyor durmadan. Belki bu 100 kilometre alanda ve bunun etrafında yer alıyor.
"ORTADA BİR GARİPLİK VAR"
Ukrayna ordusuna sorum şu bir tane mi topçusu yok? Bir tane mi havancısı yok? Bir tane sivil adam geçmişte askerlik yapmış 2 tane anti tank mayınını önüne koyduramıyor musunuz? Bir tane köprüyü menfezi patlatıp yolu trafiğe kapatamıyor musunuz? İki roket atarı ateşleyip öndeki bir tane en arkadakini vurup kitliyemiyor musunuz? Ortada bir gariplik var.
"KOLORDUDAN FAZLA BİRLİK"
Ruslar bir harekat alanında bu kadar büyük bir birlik bir kolordu seviyesinde. 5-6 tane aracın yan yana durduğu görülüyor. Son derece esnek bir şey yapacağım. 50 metrede bir tane araç olsa. Bu bir kilometrede bir araç demek. 64 kilometrede 1280 araç demek. 1280 araç ki belki 5 bin 6 bin araç var ama esnetiyoruz. Bu sadece bu haliyle bile bir tümenden fazla birliğe karşılık geliyor. 5, 6 ila çarpın bu orduya karşılık kolordudan yüksek birime karşılık geliyor.
"BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BİR BAŞKA FOTOĞRAF VAR"
Şimdi soru şu kolordudan yüksek bir birim nasıl oluyor da bir yolun üzerine diziliyor. Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor. Çok net o ordunun orada dokunulmazlığı var demek. Bu bize bir şey anlatıyor. Ya o orduya dokunmaktan korkuyorlar ya da bununla ilgili aralarında bizim bilmediğimiz bir başka fotoğraf var.
"SAVAŞIN MANİPLE EDİLDİĞİ BİR SÜREÇ VAR"
"Bu bizim bildiğimiz bir savaş değil. Bunu bir güç mukayesesi içinde değerlendiremiyoruz. Savaş alanı dış müdahaleye açık ve şu anda savaş kendi dinamikleri içerisinde yürümüyor. Burada bir jeopolitik baskı var, stratejik ve siyasi etki var. Savaşın siyasi hedeflere ulaşmak için kullanıldığı hatta maniple edildiği bir süreç var.
"RUSYA ASKERİ İNSİYATİFİ ELE GEÇİRDİĞİ İÇİN DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE KULLANIYOR"
Müzakerelerin olduğu gün Kiev'e İskender füzesi atılıyor. Rusların uyguladığı böyle taktikler var. Burada siyasi iradeye bir mesaj veriyor. Bu füzenin olduğunu devamının geleceğinin mesajını verip şartlarını istediği gibi kabul ettirme durumu söz konusu. Mücadele alanında askeri inisiyatifi Rusya ele geçirdiği için değişik şekillerde kullanıyor.
"ŞEHRE GİRERSE..."
Rusya nüfusu 20 binden fazla olan hiçbir kente girmedi. Kuşatıyor, belli noktaları tutuyor ve girmiyor. Şehre girerse Putin'in amaçlarında farklı bir yere gidiyor. Bunu gerekirse kullanır ama Putin şu anda bunu yapmıyor. Şu anda savaştan maniple ediliyor. Siyasi liderler 'Rusya ile savaşmayacağız' mesajı veriyor ama tankın önünde fotoğraf veriyor.
"UKRAYNA'NIN ORTAYA KOYACAĞI İRADE SON DERECE ÖNEMLİ"
NATO'da bir dağınıklık vardı, Almanya ve Fransa kendi inisiyatifleri geliştirmeye çalışıyor ve ABD ile İngiltere'ye karşı çıkıyorlardı. Burada kendi ordularını kurup paraları NATO'ya vermek istemiyorlardı.
Rus askerinin sahada savaşmamak için yüzlerce sebebi var. Ukrayna askerinin ise ölmek için sebebi çok çünkü vatanını savunuyor. Eğer Ukrayna erkekleri savaşmazsa sınırlardan kaçan kadın ve çocukların yaşadığı istismar derinleşecek. Burada Ukrayna erkeğinin ortaya koyacağı irade son derece önemli.
"SERMAYE BU SAVAŞIN NERESİNDE?"
Rusya, Suriye'de yaptığı hamlelerle İsrail'e mesajlar verdi ve Golan Tepeleri üzerinde uçuşlar yaptı. Ardından Lazkiye'ye asker gönderdi. Sonra da Rusya, Kiev'de 60 bin Yahudi'nin mezarının olduğu yeri vurdu. İsrail bu savaşın neresinde? Sermaye bu savaşın neresinde? Bu savaş bir sermayenin menfaatleri doğrultusunda yapılıyor.
"ZELENSKİY ELEŞTİRİLMESİ GEREKİRKEN KÖPÜRTÜLÜYOR"
Bu savaş Ukrayna'nın Zelenskiy ile imtihanı, Zelenskiy'nin Rusya ile imtihanı, Rusya'nın İsrail ile intihanı, İsrail'in de insanlıkla imtihanıdır. İnsanlığın da ABD ve İngiltere ile imtihanıdır. Burada yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Zelenskiy bir Yahudi. Sürekli eleştirilmesi gerekirken aksine köpürülüyor.
"BİR HİKAYE ANLATILIYOR, BİZE İNANIN DİYORLAR"
Zelenskiy'nin sezgisel yaklaşımı, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine sebep oldu. Savaşın gerçek anlamını bize anlatılan yerlerde değil kendi gördüğümüz gerçeklerde bulmalıyız. Bize bir şey anlatılıyor. Bir hikaye anlatılıyor. Bunu alın inanın ve birbirinize anlatın deniliyor.