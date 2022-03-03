Bakan Varank’tan batı dünyasına sığınmacı tepkisi: Suriyeli sığınmacıyı ölüme terk edenler Ukraynalılara kucak açıyor

Ukrayna'nın ateş altında olduğunu anımsatan Varank, "Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, halen varlar. Birilerinin aklına uyup, güvenliğimizi tek boyutlu ittifaklara emanet etsek, savunma sanayinde yerli üretimi öteleyip ithal ürünlere güvensek, coğrafyamızdaki planlara itiraz etmesek elbette Ukrayna ile aynı kaderi paylaşabilirdik." ifadesini kullandı.

Varank, Türkiye'nin, coğrafyasında bir istikrar adası olarak, yaşanan her dramda kapısını mazlumlara açtığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Binlerce kilometre öteden gelip, coğrafyamızın kaderiyle oynayanlardan elbette aynı hassasiyeti beklemiyoruz. Ama onlar her seferinde yeni bir iki yüzlülükle karşımıza çıkıyorlar. Bakınız, ölümden katliamdan kaçan milyonlarca Suriyeli vatandaşa Türkiye sahip çıkarken, bazı Batılı ülkeler kabul ettiği 15-20 Suriyeli sığınmacı için ülkelerinde adeta şov yaptılar. Geriye kalan milyonlarcasını ya görmezden geldiler ya da botlarını batırıp ölüme terk ettiler. Kıyıya vuran küçük bedeniyle ruhumuzda derin yaralar açan Aylan bebeğin denizin kıyısında yüzüstü yatışını unutabilir miyiz? Halep'teki hava saldırısı sonrası enkaz altından çıkartılan Ümran'ı hafızalarımızdan silebilir miyiz?