Dünya SİHA’lara Bayraktar demeye başladı

MİLLİ OLMANIN ÖNEMİ SON DÖNEMDE GÖRÜLÜYOR

Milli ve özgün araçlar yaptıklarını belirten Bayraktar, "Milli olmasa zaten savunma sanayini düşünecek olsanız dışarıya bağımlı olduğunuz sürece kontrolün sizde olması mümkün değil. Hatta şu son dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kimse size yardım dahi etmeyebiliyor. Türkiye'ye yıllarca SİHA verilmedi. İyi ki verilmedi biz de kendi teknolojimizi geliştirmiş olduk. Bir kere şahaser yapmak istiyorsanız kimseye benzememesi lazım, başkasının kopyası olmaması lazım. Bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde yüksek teknolojinin yapılacağına inanacak bir elin sayısını geçecek insan yoktu. Hala dalga geçenler var" diye konuştu.