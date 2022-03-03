Haberler Gündem Haberleri Tele 1'de Merdan Yanardağ'dan tepki çeken SİHA sözleri! Oyuncak uçak benzetmesi yaptı
Giriş Tarihi: 3.3.2022 18:10 Son Güncelleme: 3.3.2022 18:16

Tele 1'de Merdan Yanardağ'dan tepki çeken SİHA sözleri! Oyuncak uçak benzetmesi yaptı

Tele 1’de Merdan Yanardağ’dan tepki çeken SİHA sözleri! Oyuncak uçak benzetmesi yaptı

Özellikle Batı medyası tarafından övgüyle bahsedilen Bayraktar yapımı SİHA'lar, sınır ötesi operasyonlarda ve yaklaşık 44 gün Dağlık Karabağ savaşının Azerbaycan lehine sonuçlanmasında önemli bir rol oynarken Merdan Yanardağ'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. Merdan Yanardağ, SİHA'lar için 'oyuncak uçak' benzetmesinde bulundu, "Yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHAlar ve SİHAlar Ukrayna’ya satılıyordu." ifadelerini kullandı.

Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) sınır ötesi operasyonlardaki başarısı dünya basınında geniş yer buluyor. Özellikle Suriye'deki operasyonlar ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında önemli bir rol üstlenen SİHA'larla ilgili Tele 1'de Merdan Yanardağ skandal ifadeler kullandı.

"OYUNCAK UÇAK" BENZETMESİ YAPTI

Merdan Yanardağ, Tele 1'de Emre Kongar ile birlikte sunduğu programda şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Bayraktar, sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar Ukrayna'ya satılıyordu."

Tele 1'de Merdan Yanardağ'dan tepki çeken SİHA sözleri! Oyuncak uçak benzetmesi yaptı | Video

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Tele 1'de Merdan Yanardağ'dan tepki çeken SİHA sözleri! Oyuncak uçak benzetmesi yaptı
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