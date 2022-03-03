"Selçuk Bayraktar, sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar Ukrayna'ya satılıyordu."

Tele 1'de Merdan Yanardağ'dan tepki çeken SİHA sözleri! Oyuncak uçak benzetmesi yaptı | Video