Batı’nın ikiyüzlülüğü kanıtlanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Rusya-Ukrayna
arasındaki savaşın durdurulması için çok acil ateşkes sağlanması gerektiği belirterek, "Krizin çözülmesi için tek seçenek diplomasi ve diyalogdur. Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabilecek tek ülke Türkiye
'dir" dedi. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle: NATO desteği olan Ukrayna'nın Rusya'yı tehdit eder halden çıkartılması, Ukrayna'daki Rus nüfusun güvenliğinin sağlanması gereklidir. Filler tepişirken çimenler ezilmiştir. Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken, savaş ortamına hapseden bir yanda Rusya iken diğer yanda Batılı ülkeler değil midir? Dünyanın dehşet verici bir riskle muhatap olması bile felakettir, akıl kaybıdır, demokrasi ayıbıdır, skandal bir hüsrandır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı
'nın toplanıp dağılması şu ana kadar hiçbir sonuç vermemiş, üstelik bu kuruluşun baştan ayağa reforma muhtaç olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Dünyanın kaderi beş devletin keyfine emanet edilemez. Hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bölgesel ilişkileri göz önüne alıp çok yönlü siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri kullanarak "aktif arabuluculuk" girişimi, ateşkesin sağlanması için samimi gayretleri bize göre barışın, huzurun, istikrarın ve kalıcı çözümün anahtarıdır. Türkiye'nin hakemliğinde, İstanbul
merkezli bir müzakere ikliminin vasat bulması barışçıl çabaları destekleyecek, krizden çıkışın orta yolu inanıyorum ki arana arana bulunacaktır.
TASA ETME KILIÇDAROĞLU
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlı hale geldiğini söylemiş ve bu ülkenin buğday vermemesi halinde aç kalacağımızı iddia etmiş. Tasa etme Kılıçdaroğlu, üzerinde yaşadığımız topraklar dualıdır, bereketlidir, verimlidir, buğday ambarıdır, şehit kanıyla sulanmıştır. Ne aç kalırız, ne de açıkta yaşarız. Zillet ittifakı yeter ki gölge etmesin.
İTTİFAK'IN AÇIKLADIĞI METNİN İÇİ BOŞ
"GÜÇLENDIRILMIŞ Parlamenter Sistem" adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır. Metinde Türkiye yoktur, Türk milleti
yoktur, inanç yoktur, tutarlılık yoktur, insicam yoktur, irade yoktur, milli birlik ve kardeşliğe en küçük atıf yoktur. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. Ve bizim nazarımızda buruşturulup atılacak kâğıt parçasından farksızdır. Tamtakır kuru bakırdır, hiçbir somut ve yeni bir öneri de yoktur. Bu metni tarihi yapan tek şey, 28 Şubat zihniyetine uygun olarak "güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi" olmasıdır. Parlamenter sistemde "gensoru yoluyla düşürülebilen istikrarsız hükümetler" dönemine geçiş hedeflenmektedir. Hükümetlerin düşürülmesini kolaylaştıracaktır. Parlamenter sistemi kötü bir makyajla tekrar sunan bu 28 Şubat bildirisine karşı milletimizin ortak iradesiyle kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve 2023'ü yeni bir anayasa ile taçlandırmak temel hedefimizdir.