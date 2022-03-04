CHP’li belediyeden köpek katliamı

DERNEKLERDEN TEPKİ

Katliamın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Çanakkale Morpati Derneği vahşete isyan etti.

Çan Belediyesi'ne büyük tepki gösteren dernek sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Çanakkale Çan Belediyesi'nde vahşet var. Çan Belediyesi görevini yapmak yerine sokak köpeklerini zabıta ekipleriyle veteriner kontrolü olmadan uyuşturucu iğneler kullanarak toplayıp dağlarda ölüme mahkum etti. Ehil olmayan kişiler tarafından kullanılan uyuşturucu kendilerinin de itiraf ettiği gibi bazılarının ölümüne neden oldu. Minicik bebekleri olan anne melek oldu yavruların akıbeti belli değil. Bu nasıl bir vicdansızlıktır" denildi.