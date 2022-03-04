Manısalı annelerden evlat nöbetine tam destek

Manisa
'nın Ahmetli
ilçesinde yaşayan bir grup kadın, Diyarbakır
'da HDP İl
Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, mesir macunu ile Manisa'ya özel üzüm getirdi. Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin oturma eylemi 913'üncü gününe girerken, Manisa Ahmetli ilçesinden Memur Sen'e üye bir grup kadın, aileleri ziyaret etti. Kadınlar, annelere yanlarında getirdikleri mesir macunu ile Manisa'ya özel üzümü dağıttı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
öncesi Diyarbakır annelerine anlamlı bir ziyaret yaptıklarını belirten Memur Sen Ahmetli İlçe Temsilcisi Özden Aypar, "Onları terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadele etmek sadece buradaki annelerin görevi değildir. Bizlerin de boynunun borcudur" dedi.
8 YIL BEKLEDİM, 9'UNCU YILDA İNŞALLAH GELİRSİN
DİYARBAKIR'DA, HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Faruk için Kars
'tan gelip oturma eylemi yapan Rahime Taşçı
, oğlunun 8 yıl önce 3 Mart'ta kaçırıldığını ifade ederek, "8 yıl bekledim, inşallah 9'uncu yılda sen buraya gelirsin, ben seni kucaklarım" dedi. Oğluna seslenen acılı anne bir an önce sesini duyup teslim olmasını istedi.