“Performans ödemesi yapılmadı” diyen CHP’li vekile yalanlama geldi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde hekimlere ve sağlık çalışanlarına performans ödemelerinin yapılmadığını ileri sürmesi üzerine başhekimlik açıklamada bulundu.

Başhekimlik, "Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde görev yapan sağlık emekçilerimizin bekleyen hiçbir performans ek ödemesi bulunmamaktadır" denildi.

Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Sayın Burhanettin Bulut, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir konuşma yaparak "Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde performans ödemeleri daha önce ayın 15'i ila 20'si arasında yapılırken hala ödeme yapılmamıştır. Ek ödemelerin gecikmesi pandemi koşullarında ağır şartlarda çalışan sağlık emekçilerini mağdur etmektedir" ifadelerine yer vermiştir. Sayın milletvekilimizin "hala ödeme yapılmamıştır" açıklamasının aksine Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesin de görev yapan sağlık emekçilerimizin bekleyen hiçbir performans ek ödemesi bulunmamaktadır."