Selçuk Bayraktar: SİHA’lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak

Yeni nesil altyapı ve teknolojilerin ülkelerin yarınları için hayati önem taşıdığını kaydeden Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarında tam bağımsızlık iddiasını sürdürebilmesinin ve bu iddiayı çok daha ileri bir seviyeye çıkarabilme hedefinin en önemli mihenk taşıdır. Ülke olarak, bu amaca ulaşabilmek için gerekli tüm donanıma, altyapıya ve nitelikli iş gücüne sahibiz. Türkiye'de halihazırda 80'in üzerinde teknoparkımız, bu teknoparklarımızda 7 bine yakın Ar-Ge faaliyeti sürdüren şirketimiz, 1.600'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. Türkiye'de bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetleri ile bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, iş gücünün dönüşümü, dijital dönüşüm gibi konularda gerçekleştirilen strateji ve politika çalışmalarının yakın takipçisi olacağız."