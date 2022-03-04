Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Mart koronavirüs verilerini paylaştı

4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU:

VAKA SAYISI 40 BİNİN ALTINA İNDİ

Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 283 koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 63 bin 311 kişi ise iyileşti.