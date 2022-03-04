Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Mart koronavirüs verilerini paylaştı

4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU:
VAKA SAYISI 40 BİNİN ALTINA İNDİ
Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 283 koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 63 bin 311 kişi ise iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 943 bin 346 doza yükseldi.
İKİ DOZ AŞILAMA ORANI EN YÜKSEK 10 İL:
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
İKİ DOZ AŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK 10 İL:
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.