Tokat’ta askeri servis aracı devrildi: 1 şehit 3 yaralı

Askeri personel M.S. idaresindeki askeri servis, buzlanma nedeniyle Almus kavşağının 300 metre ilerisinde bariyerlere çarparak yan yattı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan askerlerden sürücü M.S, İsmail Elfin, M. K. ve A.Y. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı askerler, ihbar üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışması sonrasında Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Uzman Çavuş İsmail Elfin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Tokat Valisi Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, olay yerinde ve hastanede kaza ve yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.