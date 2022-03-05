Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Önal ve Sherman'ın Ankara'da görüştüğü kaydedildi.

İkili ilişkiler, Ukrayna ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edilmiş, bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD'nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizilmiştir." ifadeleri kullanıldı.