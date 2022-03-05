İşten çıkarılan Bakırköy Belediyesi işçileri Ankara’ya yürüyecek

'HERKESE YAŞADIĞIMIZ ZULMÜ ANLATACAĞIZ'

Bakırköy Belediyesi tarihinde işçi üzerinde ilk defa böyle bu kadar baskı olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'da dahil olmak üzere gitmedikleri kapı kalmadığını, son olarak 1 Mart'ta Zeytinburnu'na giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyleyen Tanrıkulu, herkesin kendilerini dinlediğini ancak çözüm üretemediğini ifade ederek Pazartesi günü hak arama mücadelesi için Bakırköy'den Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi. İşten çıkarılanlardan biri olan Tanrıkulu, Bakırköy Meydanı'ndan başlatacakları 'Adalet Yürüyüşü' ile Ankara'ya yürüyeceklerini, aylardır kendilerini duymayan, duyupta çözüm üretmeyen CHP Genel Merkezi'nin önünden de Bakırköy'de yaşananları haykıracalarını, yürüyerek katedecekleri yollarda, gördükleri herkese Bakırköy'de yaşanan zulmü anlatacaklarını aktardı. Tanrıkulu ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmadığı için tepki gösterdi. Bu durumu da herkese anlatacaklarını ifade etti.