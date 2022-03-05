İşten çıkarılan Bakırköy Belediyesi işçileri Ankara’ya yürüyecek

Bakırköy Belediyesi'nde Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sıfır zam teklifine karşı Özgürlük Meydanı'nda 100 gün boyunca grev yapan Belediye İş Sendikası'na bağlı yüzlerce personel 1 Şubat itibariyle grevlerini sonlandırdı. Kerimoğlu'nun grev alına kurduğu platformda toplu sözleşme imza töreni düzenledi. Belediyede çalışan müdürlerin katılımının zorunlu tutulduğu ögrenilen toren sonrasında ise skandallar peş peşe yaşandı.
YILLARA GÖRE YÜZDE 6-8-11 ZAM YAPILDI
Kerimoğlu'nun sıfır zam dayatmasına karşın 100 günün sonunda sosyal haklara sıfır, kıdeme sıfır, tabana sıfır zam alan ve yıllara göre 2020 yılı için yüzde 6, 2021 yılı için yüzde 8, 2022 için ise yüzde 11 zam alarak işlerine dönen işçiler iş başı yaptıktan iki hafta sonra da işten atıldı. İşten çıkartılan Bakırköy Belediyesi işçileri adına SABAH'a konuşan Yılmaz Tanrıkulu, Bakırköy Belediyesinin yıllara göre verdiği 6-8-11 zam oranının, aslında grevde oldukları 100 gün boyunca ödenmeyen SGK ve vergi ödemelerine eş değer olduğunu ve sonuç itibari ile grevin 'Sıfır Zam' ile sonuçlandırıldığını söyledi.
'HERKESE YAŞADIĞIMIZ ZULMÜ ANLATACAĞIZ'
Bakırköy Belediyesi tarihinde işçi üzerinde ilk defa böyle bu kadar baskı olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'da dahil olmak üzere gitmedikleri kapı kalmadığını, son olarak 1 Mart'ta Zeytinburnu'na giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyleyen Tanrıkulu, herkesin kendilerini dinlediğini ancak çözüm üretemediğini ifade ederek Pazartesi günü hak arama mücadelesi için Bakırköy'den Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi. İşten çıkarılanlardan biri olan Tanrıkulu, Bakırköy Meydanı'ndan başlatacakları 'Adalet Yürüyüşü' ile Ankara'ya yürüyeceklerini, aylardır kendilerini duymayan, duyupta çözüm üretmeyen CHP Genel Merkezi'nin önünden de Bakırköy'de yaşananları haykıracalarını, yürüyerek katedecekleri yollarda, gördükleri herkese Bakırköy'de yaşanan zulmü anlatacaklarını aktardı. Tanrıkulu ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmadığı için tepki gösterdi. Bu durumu da herkese anlatacaklarını ifade etti.
SENDİKA BAŞKANI GREVİ KIRDI
Belediye- İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul'un grev zamanı, personelin tüm haklarını almadan grevi bitirmeyeceklerini belirterek verdiği onca gözdağından sonra CHP'ye zarar gelmemesi için grevi bitirttiğini belirten Tanrıkulu, "Sendika başkanı grev kırıcı bir rol üstlendi. Biz hakkımızı alamadığımız gibi 20-25-30 yıl boyunca çalıştığımız belediyeden haklarımızı ve paramızı almadan kovulduk. Belediye--İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve İstanbul 2 nolu Şube Başkanı Savaş Doğan Bakırköy işçileriçini CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na ve Canan Kaftancıoğlu'na peşkeş çektiler. Grev bitip işe başladıktan 2 hafta sonra 21 Şubat'ta işimize gerekçesiz olarak tazminatlarımız, izin, ihbar paralarımız yatırılmadan kapının önüne konduk. 20-25 -30 yıllık kadrolu 10 kamu işçisiyiz, 8 kişide KHK'lı sözleşmeli işçi, grevde zam istedi diye işten atıldı. Atılan işçilerin emekli maaşı alabilmeleri için en az 3 en çok 10-15 yılları var" dedi.CHP’li belediye işçilerine sıfır zam dayatması yapmıştı! Grevdeki belediye işçileri: Bıçak kemiğe dayandı