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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Kavala ve Yapıcı için müebbet hapis talebi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Kavala ve Yapıcı için müebbet hapis talebi
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, Kavala'nın dosyanın gelmiş olduğu aşama, mevcut delil durumu ve suçun sübutu halinde alması muhtemel ceza karşısında kaçma şüphesini de dikkate alınarak, hükümle birlikte TCK'nın 312. maddesinde işlemiş olduğu suç kapsamında tutuklanması talebinde bulunuldu.
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Kavala ve Yapıcı için müebbet hapis talebi
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