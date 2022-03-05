Savcılık, HDP’li Güzel hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora
ile çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP
milletvekili Semra Güzel
hakkında soruşturma başlattı. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda 327 oyla kaldırılmıştı. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla soruşturma başlatılan Güzel'in ifade için başsavcılığa çağrılması bekleniyor. Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından, delilleri değerlendirerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını kararlaştıracak.