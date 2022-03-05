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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Savcılık, HDP’li Güzel hakkında soruşturma başlattı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Savcılık, HDP’li Güzel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda 327 oyla kaldırılmıştı. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla soruşturma başlatılan Güzel'in ifade için başsavcılığa çağrılması bekleniyor. Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından, delilleri değerlendirerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını kararlaştıracak.
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Savcılık, HDP’li Güzel hakkında soruşturma başlattı
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