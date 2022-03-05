Şehit İsmail Ergin’in naaşı Bingöl’e getirildi

Buradaki törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Törene Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve diğer yetkililer katıldı.