Şehit İsmail Ergin’in naaşı Bingöl’e getirildi

Tokat Niksar karayolunda servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) naaşı Nuri Demirağ Havalimanında düzenlenen uğurlama töreniyle memleketi Bingöl'e gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Ergin için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Uzman Ergin için ilk olarak Nuri Demirağ Havaalanı'nda tören düzenlendi.
Buradaki törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Törene Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve diğer yetkililer katıldı.
İl Müftüsü remzi Pehlivan'ın duasının ardından Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, uçakla memleketi Bingöl'e uğurlandı.
Tokat-Niksar yolu Almus Kavşağı yakınlarında buzlanma nedeni ile meydana gelen kazada askerleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 4 askerden Uzman Çavuş İsmail Ergin sevk edildiği hastanede şehit olmuştu.
Tokattaki törenin ardından Şehit Ergin'in naaşı uçakla Bingöl Havalimanına getirildi.
Burada şehidin naaşını ve ailesini Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri personel, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.
Şehit Ergin'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, cenaze arabasına alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit Ergin, saat 16.00'da düzenlenecek törenin ardından ebediyete uğurlanacak.