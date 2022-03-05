Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı

5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 389 koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 174 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 57 bin 894 kişi ise iyileşti.