CHP'li belediye işlerine son vermişti! Ankara’ya yürüyorlar: "Haykıracağız"





SADECE DİNLEDİLER

İşten çıkarılan Bakırköy Belediyesi işçileri adına SABAH'a konuşan Yılmaz Tanrıkulu belediye tarihinde işçi üzerinde ilk defa bu kadar baskı olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere gitmedikleri kapı kalmadığını, son olarak 1 Mart'ta Zeytinburnu'na giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyledi.