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Giriş Tarihi: 6.3.2022

FETÖ’nün Semra Abla’sına hapis çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
FETÖ’nün Semra Abla’sına hapis çıktı
FETÖ'NÜN 'Semra Abla'sı olarak bilinen Semra Köse, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 24 Ağustos Salı günü Ümraniye'de eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürü, FETÖ'den tutuklanan Ömer Köse'nin eşi Semra Köse gözaltına alınmıştı. "papatya11" kullanıcı adıyla ByLock'ta yazışmalar yaptığı belirlenen Köse'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarını gruplarda paylaştığı tespit edilmişti.
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FETÖ’nün Semra Abla’sına hapis çıktı
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