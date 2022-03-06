İstanbul’un korku tünelleri

İstanbul
'daki altgeçitler adeta korku tünellerini andırıyor. Çoğu bakımsız, sahipsiz ve güvenlik kamerasından yoksun altgeçitler, bir çok gayrımeşru olaya mesken oluyor. Vatandaşlar için de büyük tehlike saçıyor. SABAH
ekibi, Unkapanı
, Taksim
ve Zincirlikuyu
'daki ıssız ve tehlikeli tünelleri görüntüledi. Kontrol ettiğimiz onlarca altgeçit içerisinde bizim için de korku salan noktaları fotoğrafladık, bölgeden geçme cesareti gösteren kişilerle konuştuk.
GECE GEÇMEK YÜREK İSTER
Henüz hava kararmamasına rağmen vatandaşların altgeçitlerden tedirgin olarak geçtiğine şahit olduk. Konuştuğumuz vatandaşlar, altgeçitlerin gece saatlerinde daha tehlikeli olduğunu belirterek, bağımlılardan, gaspçılara, fuhuş için bekleyenlerden uyuşturucu satışı yapanlara kadar birçok kişinin bu noktaları mesken tuttuklarından dert yandı.
'TÜM KÖTÜLÜKLER BURADA YAPILIYOR'
Unkapanı köprüsünden Kasımpaşa
'ya çıkan dar merdivenli yokuşta karşılaştığımız Eyüp Güngör Demirözü
, bölgedeki güvenlik zafiyetine dikkat çekerek şunları anlattı: "Yüzlerce insan, özellikle iş çıkış saatinde bu alt geçiti kullanmak yerine tehlikeli de olsa araç yolundan geçiyor. Ne ışık var ne güvenlik kamerası. Burada turistleri soyuyorlar. Uyuşturucu madde kullanıyorlar. Fuhuş bile yapıyorlar. Geçen gün şahit oldum; bir tanesi vücudunu jiletlemiş baygın olarak yatıyordu. Bunu gören insan o altgeçidi kullanır mı? Buraya en azından bir güvenlik kamerası ve aydınlatma konulması gerekir." Tarlabaşı Bulvarı
'ndaki altgeçitte de durum farklı değil. Konuştuğumuz vatandandaşlar, "Burada dönen kötülük ve pislik başka bir yerde yoktur. Akşam evimizden çıkmaya korkuyoruz, çünkü her milletten insan, tüm kötülükleri yapmak için bu noktada toplanıyor. Karanlık ve güvelik yok" dedi.
'BİR KADIN TEK BAŞINA GEÇEMEZ'
Beyoğlu
'nun ardından gittiğimiz Zincirlikuyu'da metrobüs
ve Balmumcu
'ya geçişi sağlayan altgeçitte de aynı manzarayla karşılaştık. Derse yetişmek için koşturan bir genç "Sizin burada fotoğraf çektiğinizi görünce girdim. Çoğu kişi burayı kullanmıyor, araç yolundan yürüyor" derken, Mustafa Çelik
adındaki bir vatandaş yıllardır şahit olduğu tehlikelere şöyle dikkat çekti: "İşyerim buraya yakın. Bu altgeçitteki sorunları yıllardır görüyorum. Buradan bir aile, bir genç geçemez. O kadar sıkıntılı bir yer. Buraya gelip uyuşturucu madde kullananlar çok oluyor. Isınmak için ateş yakıyorlar. 3 yıldır aynı sorunlara şahit oluyorum. Bir kadın tek başına bu altgeçitten asla geçemez. Başına bir şey gelse sesini duyuramaz. Kanıtlayacak hiçbir şey de yoktur. Buraya bir güvenlik kamerası şart."