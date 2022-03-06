Kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyorlar

Evlatlarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, oturma eylemleri ve "teslim ol" çağrılarıyla yıllardır hasret kaldıkları yavrularına seslerini duyurmak için çaba gösteriyorlar. Bitlis
'in Yolcular Köyü'nde yaşayan, Diyarbakır
ve Van
'da annelerin devam ettirdiği eylemlere katılan Saliha Mert, 2015 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yetiş Mert
'in dönmesini bekliyor. Üzerinde oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giyen ve ondan geriye kalan fotoğraflara bakarak acısını dindirmeye çalışan acılı anne, evladına kavuşacağı günün hasretiyle yaşıyor. Muş
'ta ise Özcan ve Teker aileleri, PKK'lı teröristlerce dağa götürülen evlatlarına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor. 2016 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Şemsettin
Özcan, kar kış demeden çocukları için HDP'nin önünde beklediklerini söyledi. HDP'den çocuklarını isteyen Özcan, "Çocuklarımızı verene kadar HDP'nin önünden ayrılmayacağız. Sonsuza kadar devam edeceğiz. Biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bizim çocuklar dağ başında, onların çocukları okuyorlar" dedi.