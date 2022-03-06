Uçaklarımız için temaslar sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal
ile Sualtı Taarruz
(SAT) Komutanlığı'nı ziyaret etti. SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe
'den faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Akar, soruları yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne (TSK) ait iki A400M tipi nakliye uçağının Ukrayna
'da kaldığına yönelik haberler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.