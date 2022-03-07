Beşiktaş’taki lüks mekana soruşturma! Tesettürlü kadını içeri almadıkları iddia edilmişti...

Beşiktaş'taki restoranda 4 Mart'ta başörtülü oldukları gerekçesiyle içeri almayan iki genç kız, duruma tepki göstermiş, içeri alınmadıkları anları da telefon ile kayda almıştı. Restoran çalışanının genç kızlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği anlar görüntüye yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere yol açmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Türk Ceza Kanunu'ndaki "nefret ve ayırımcılık" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Restorandan yapılan açıklamada da olaya sebebiyet veren çalışanla ilgili gerekenin yapacağı bildirilmişti.