Bir savaş muhabirinin en zor anı

Günlerdir Irpin
'de devam eden tahliyeleri takip etmek için yıkılan köprünün üzerinde fotoğraf çektiğim sırada meslek hayatımın en zorlu anlarından birini yaşadım. 10 binlerce sivil güvenli bölgeye gitmek için bombaların altında yürümek zorunda kalıyor. Rus savaş uçaklarını Irpin üzerinde gördük Binaların arasında sortiler yaparak bombalar bırakıyorlardı. Dün de bazı gazeteci arkadaşlarla bölgeye gittik.
Bombardıman sesleri eksilmiyordu. Yolda bizi gören Yunan gazeteciler, bölgenin çok tehlikeli olduğunu geri döndüklerini söylediler ama ben oraya gitmeye karar verdim. Henüz birkaç kare çekmiştim ki diğer gazeteci arkadaşlarla arkamıza düşen havan mermisiyle kendimizi yere attık. Tam bir can pazarı yaşanıyordu. Bağrışmalar, çığlıklar arasında insanlar cevrede bekleyen arabalara bindi. Kısa bir sessizlikten sonra köprüye doğru yürümeye karar verdim. 100 metre sonra bulunduğumuz bölgeye iki havan daha düştü. Bölgedeki sivillerle ve diğer gazeteci arkadaşlarla birlikte güvenli bölgeye geçtim. Sonradan öğrendiğime göre köprünün üzerinde 2 ölü, onlarca yaralı vardı...