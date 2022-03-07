Çerçioğlu hakkında 10 yıl hapis talebi

Aydın
Belediyesi'nin Büyükşehir olmasının ardından "Aydın Belediyesi Su İdaresi" ASKİ Genel Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı. Kurum ilk kurulduğunda yazılım ve donanım işlerini Sampaş
adında bir firma yürütüyordu. Daha sonra bu firma ile yolları ayıran ASKİ, Litera
adındaki başka bir firma ile çalışmaya başladı. Ancak, yazılım ve donanım işi satın alındıktan sonra ihalesinin sonra yapıldığı gerekçesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı "ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
İSİMSİZ İHBAR MEKTUBU
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektubunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015'te gerçekleştirilen yazılım ve donanım alımlarında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine araştırılmaya başlandı. İhbarda, Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ve Sampaş şirketinin bedelsiz olarak kurmayı taahhüt ettiği programın, parçalara bölünerek birinci defada 170 bin lira, ikinci defada 200 bin lira ve üçüncü defada 200 bin lira verilerek yazılım adı altında Litera şirketinden alındığı anlaşıldı. Devamında mevzuata aykırı şekilde iki defa alım yapıldığı, alımlara ödenen toplam miktarın 2 milyonu bulduğu tespit edildi.
ÖNCE SİSTEM KURULDU, SONRA İHALE EDİLDİ
Litera firması yetkilisi Şaban D
.'nin bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde ihale yapılmadan önce programın sisteme kurulduğunu ve daha sonra firmaya ihale edildiğini söyledi. Bilirkişi raporlarında, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos 2014 tarihine kadar yaklaşık 5 ay süresince, tüm iş ve işlemlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından halen kullanılmakta olan Sampaş otomasyon yazılımı üzerinden yürüttüğü belirtildi. Bu 5 ay süresinde ASKİ'nin ihtiyaç analizi yaparak tüm donanım ve yazılım ihtiyaçlarını tespit ederek açık ihaleye çıkabilecekken çıkmadığı vurgulandı. Gerekçe raporunda yer alan "ivedilik" tabirinin yerinde olmadığı, mevcut yazılım programıyla ihale sürecine kadar işlerin yürütülmeye devam edilebilmesi "işin ivediliği" gerekçesini geçersiz kıldığı, satın alınan uygulama yazılımın, sadece insan kaynakları yazılımı olduğu ifade edildi.
AÇIK İHALE YERİNE PAZARLIK USÜLÜ
ASKİ' nin asli görevi olan su tahakkuk, tahsilat vb. konusunda yazılım modüllerinin daha "ivedilik içermesine" rağmen, bu konuda alım yapılmadığı, yapılan alımın ise teknik şartnamelerin incelenmesi neticesinde, daha sonra yapılacak olan donanım alımına altyapı oluşturmaya yönelik bir çaba olduğu değerlendirildi. Bu alımların Bir bütün olarak yapılması mümkünken ASKİ tarafından, önce olmayan donanıma yazılım alındığı, ardından donanım alımı yapılarak ihalenin parçalara ayrıldığı belirtildi. Yapılan ihalenin "açık ihale " olarak yapılması mümkünken pazarlık usulü yapılarak rekabet ortamının ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi. Ayrıca ihaleye mal alımı olarak çıkılmasına rağmen, muayene kabul tutanağı yerine hizmet alım kabul tutanağı düzenlendiği, muayene kabul komisyonu olarak uzmanlığı olmayan kişilerce objektif bir inceleme yapılmadığı vurgulandı.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
İddianamede, şüphelilerin ihale kurallarına uyulmaksızın şifahi talimatlarla yaptırılan işlerde, ihaleye girme olanağı bulunan kişilerin bu olanaktan yoksun bırakılmaları nedeniyle de mağduriyetlerine sebep oldukları, bu suretle görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri belirtildi. Ayrıca şüphelilerin eylemlerinin görevi kötüye kullanma ve bu suça iştirak suçunu oluşturacağı, ayrıca Litera firmasından yapılan alımlarla ilgili görevli personelin eylemlerinin resmi belgenin düzenlenmesinde memurun sahteciliği ve bu alımlarda görev alan yönetim kurulu üyelerinin eylemlerinin de yukarıda izah edildiği üzere evrakta sahtecilik suçuna azmettirme olduğu ifade edildi.
ÇERÇİOĞLU İKİ SUÇTAN YARGILANACAK
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun da yer aldığı 33 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başkan Çerçioğlu'nun, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 10 yıla kadar hapsi istendi.