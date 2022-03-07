Bildirici emekli amiraller hakkında "Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Emekli amirallerin yargılanmasına, 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Ancak yargılamayı yapacak olan Ankara mahkemesi, adresi İstanbul'da olan amirallerin ifadelerinin alınması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerine talimat yazmıştı. Emekli amirallerin savunmalarının alınmasına farklı mahkemelerde devam edildi.

EMEKLİ AMİRALLER

İfadeleri alınanlar arasında eski Deniz Kuvvetleri komutanları emekli oramiraller Eşref Uğur Yiğit ve Emin Murat Bilgel de vardı. Yiğit, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde; Bilgel de İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde savunmasını yaptı. Emekli amiraller bildirideki darbe imasını kabul etmedi.

Bildirici amiral Emin Murat Bilgel, Montrö Sözleşmesi için "Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Senedi" ifadesini kullandı.









Darbe imalı bildiride imzası olan emekli amiralden Montrö ifadesi! | Video

DARBE GİBİ GECE BİLDİRİSİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Nisan 2021'de "103 amiralin Montrö bildirisi" olarak kamuoyuna sunulan metnin, Türkiye tarihinde gerçekleşmiş darbe ve muhtıra gibi olaylardan ilham aldığı, bildirinin maksatlı olarak "Yüce Türk Milleti" şeklinde başladığı belirtiliyor. İddianamede, suça konu metnin dili, temas ettiği konular, gece vakti dolaşıma sokulması, en üst rütbede emekli amirallerin imzalamaları ve onaylamaları üzerinde duruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı geçmiş yıllarda olduğu gibi muhtıra metni tarzında toplu bir bildiri ile muvazzaf TSK mensuplarını hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı güdüldüğü öne sürülüyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi gibi gündemdeki tartışma konularının ise muhtıra niteliğindeki bildiriye bahane yapıldığı kaydediliyor.