En lezzetli çörek tescillendi

Kaymaklı'nın geleneksel köy ekmeği olarak da bilinen Kaymaklı Çöreği, coğrafi işaret ile tescil altına alındı.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, yaptığı açıklamada, Kaymaklı beldesinde coğrafi işaret alan ürün sayısının son 1 yıllık bir çalışma ile 3'e çıkarıldığını belirterek, "Köy ekmeğimiz Kaymaklı Çöreği adıyla tescillenmiştir. Kasabamıza ait olan tarihi ve vazgeçilmez tadımız artık coğrafi işaret ile tescillendi. Diğer iki ürünümüz olan Kaymaklı Kuru Kaymağı ve Tandır Fasulyesi ile birlikte kasabamıza ait 3 değerli atalarımızın bizlere emaneti lezzetlerimizi tescilli hale getirerek gastronomi anlamında Nevşehir'in en güçlü beldesi olduğumuzu da ispatlamış olacağız. Her şey Kaymaklı için." dedi.

"TADINA BAKMAYAN PİŞMAN OLUR"

"Kaymaklı Çöreği'nin tanıda bir bakan bir daha vazgeçemiyor" diyen Çekiç, Kaymaklı Çöreği'nin çok lezzetli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her köşesine Kaymaklı Çöreği göndermeyi hedefliyoruz. Ekmeğimizin bir başka özelliği de bayatlamaması. Ekmeğimiz bir hafta süreyle taze kalıyor. Seri üretime geçerek Türkiye'nin her köşesinde satılmasını amaçlıyoruz. Bu lezzeti herkesin tatması gerekiyor" dedi.