Gerger Müftülüğü’nden minik öğrencileri sevindiren hediye

Diyanet Cim dergisinin, 2021-2022 eğitim dönemi boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özellikle okul öncesi döneme yönelik yayınlanan ve "En Yeni Çocuk Dergisi" ödülüne layık görüldüğünü belirten Gerger ilçe müftüsü Ali Macit; "Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız arasındaki 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' çerçevesinde Gerger ilçemizdeki anaokullarımızda eğitime devam eden 150 öğrencimize dergimizi hediye etmenin sevincini yaşadık. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımlarından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladığı eğitim müfredatına destek olacağına, evlatlarımızın milli ve manevi kazanımlarına ve kültürel değerlerimizle tanışmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Milli ve manevi değerler eğitimin bütüncül olarak ele alınması ve kıymetli büyüklerimizin, Ağaç yaş iken eğilir öz deyişinin hatırımızdan çıkarılmaması gerekiyor. Anaokullarına yönelik eğitim seferberliğinin finansal yönünü üstlenen eğitim gönüllülerine bu vesile ile şükranlarımı arz ediyorum.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde İmkanlarımız elverdiği ölçüde Gergerli evlatlarımızı her konuda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.