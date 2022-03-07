Kadın işçileri sendikalı diye kapı önüne koydu

Bursa
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren ve çalışanlarının büyük kısmı kadınlardan oluşan Technomix fabrikasının sahibi, Nilüfer Belediyesi CHP
'li Meclis üyesi Murat Yıldırım
, 16 kadın işçisini sendikalı oldukları gerekçesiyle, kadınlar günü arifesinde işten kovdu. Uzun süredir fabrikada çalışan kadınların işten kovulmasında, yine Nilüfer Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi olan, fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Tuğçe Savaş
da etkili oldu. Her biri en az 5 yıldır fabrikada çalışan 16 kadın işçi, verilmeyen haklarını almak istedikleri için kovulduklarını ifade ederek, fabrika önünde eyleme başladı. İnsani ve eşit şartlarda çalışamadıkları için sendika üyesi olduklarını belirten kadınlar, yemeklerin kötü olmasından, maaş ve mesai haklarının ödenmemesine kadar birçok konuda haksızlığa uğradıklarını dile getirdi. Pandemi döneminde bile çalıştırıldıklarını ve mesailerini alamadıklarını ileri süren kadın işçiler, sendika üyesi oldukları öğrenilince işten atıldıklarını söyledi.
ÜYELER BİR BİR İSTİFA EDİYOR
Kadın işçilerin haklarının yendiğini ve hak aradıkları için fabrikadan kovulduklarını duyan çok sayıda partili, konuyu CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'na taşıdı. Ancak burada bekledikleri ilgiyi göremeyen ve CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz
'ın fabrikanın tarafını tuttuğunu gören bazı partililer, CHP'den istifa etti. Bir partili yaptığı paylaşımda, "Mensubu olmaktan bugün utanç duyduğum CHP üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Technomix fabrika sahibi CHP Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Murat Yıldırım ve fabrikasında insan kaynakları müdürlüğü yapan Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş, sırf sendikalı olduğu için bir çok kadın işçiyi işten çıkardı. Hepimizin yaşam mücadelesi verdiğimiz şu zor günlerde insanlar sokağa atıldı. Hakları için mücadele eden bu emekçi kadınlara destek vermek yerine meclis üyelerini koruyan, yani ezenden yana olan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'ın tutumundan dolayı partimden istifa ettim" dedi.
'FABRİKA BENİM DEĞİL' YALANI
FABRİKANIN internet sitesindeki tüm tanıtım fotoğraflarında boy boy fotoğrafları bulunan CHP'li Meclis Üyesi Murat Yıldırım ise "Fabrikanın sahibi ben değilim. 2 ay öncesine kadar ben bakıyordum. Sadece ilgileniyordum" açıklaması yaptı.