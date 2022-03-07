Son dakika: 7 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...





2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il yüzde 89,2 ile Osmaniye oldu. Bu şehri Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.