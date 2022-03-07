SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Azak denizinde bekleyen 30 gemi için talimat

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan görüşmede Azak Denizi'nde bekleyen Ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi gündeme getirdi.
30 GEMİ İÇİN TALİMAT VERECEK
AK Partili kaynaklardan edilen bilgiye göre; Başkan Erdoğan'ın "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" dediği aktarılırken Putin'in Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceğini ifade edildi.
"BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"
Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.
Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek | Video