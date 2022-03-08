CHP'li belediye 8 Mart'ta kadınları bile ikiye böldü! "Bizleri ötekileştirip partiyi üzüntüye boğdular"

Çanakkale'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi bir grup partili kadınla kahvaltıda bir araya gelmesi partide günün konusu oldu. Kahvaltıya CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural'ın yanı sıra kadın kolları üyelerinin davet edilmemesi büyük gerginliğe yol açtı.
80 KADIN ÖZEL DAVET EDİLDİ
Partiyi ikiye bölen olay CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın kahvaltı fotoğrafını sosyal medya hesaplarında yayımlamasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve milletvekili Özgür Ceylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bazı partili kadınlarla bir araya gelmek için gizli bir şekilde bir kahvaltı organize etti. Organizasyona önceden belirlenen 80 parti üyesi kadın telefonla özel olarak aranarak davet edildi.
İL VE İLÇE BAŞKANLARI KATILMADI
Bir otelde düzenlenen kahvaltıya Ankara Milletvekili Parti Meclis Üyesi Gamze Taşcıer, Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol ve Gençlik Kolları Başkanı Tuğberk Güzel katılırken iddiaya göre İl Başkanı Metin Ümit Ural, İlçe Başkanı Süleyman Erte ve partinin ileri gelen üst düzey kadın yöneticileri davet edilmedi.
PROTESTO ETTİLER
Kahvaltının bazı parti üyesi kadınlar tarafından sosyal medya hesabından yayımlanmasının ardından son dakika İl başkanı Metin Ümit Ural kahvaltıya davet edildi. Ural; son dakika daveti kabul etmeyerek programa katılmama kararı aldı.
KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol'un Muharrem Erkek'in davetlisi olarak kahvaltıya katıldığı ortaya çıkarken, kadın kolları yönetiminin ve bir çok partili kadın yöneticinin kahvaltıya davet edilmemesi parti de büyük tepki çekti. İsminin açıklanmasını istemeyen bazı parti üyesi kadınlar, " Kahvaltıdan çoğumuzun haberi olmadı. Çoğumuz sosyal medyadan öğrendik kahvaltıyı. Bu partiye büyük emeği olan bir çok kadını es geçmeleri bunu da Dünya Kadınlar Günü'nde yapmaları hiç yakışmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan ve partiye gönül vermiş bir çok kadın yok ama Ankara milletvekilimiz Gamze Taşçıer kahvaltı da var. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş tüm kadınlara büyük haksızlık yaptılar. Bu ayrımcılığın nedenini çok merak ediyor ve genel başkan yardımcımızdan bir açıklama bekliyoruz" dediler.