CHP'li belediye 8 Mart'ta kadınları bile ikiye böldü! "Bizleri ötekileştirip partiyi üzüntüye boğdular"

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol'un Muharrem Erkek'in davetlisi olarak kahvaltıya katıldığı ortaya çıkarken, kadın kolları yönetiminin ve bir çok partili kadın yöneticinin kahvaltıya davet edilmemesi parti de büyük tepki çekti. İsminin açıklanmasını istemeyen bazı parti üyesi kadınlar, " Kahvaltıdan çoğumuzun haberi olmadı. Çoğumuz sosyal medyadan öğrendik kahvaltıyı. Bu partiye büyük emeği olan bir çok kadını es geçmeleri bunu da Dünya Kadınlar Günü'nde yapmaları hiç yakışmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan ve partiye gönül vermiş bir çok kadın yok ama Ankara milletvekilimiz Gamze Taşçıer kahvaltı da var. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş tüm kadınlara büyük haksızlık yaptılar. Bu ayrımcılığın nedenini çok merak ediyor ve genel başkan yardımcımızdan bir açıklama bekliyoruz" dediler.