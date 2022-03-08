Başkan Ekinci’nin eşi Sibel Ekinci karanfillerle kadınlar gününü kutladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci
'nin eşi Sibel Ekinci
, kamu kuruluşlarında çalışan kadınları unutmadı.
Sibel Ekinci, sabah saatlerinde Belediye hizmet binası, Viranşehir Belediyesi
Kadın ve Aile Destek Merkezi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Kadın Destek Merkezi, Polis Evi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezini dolaşıp, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadınlara karanfil ve hediye takdim edip, sohbet etti.
Fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü tebrik ediyorum diyen Sibel Ekinci, Kadınların sadece 8 Mart'ta değil, bütün günlerde kadınlara yönelik hassasiyetlerin vurgulanması ve toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunun belirtilmesi gerektiğini söyledi.
Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Ekinci, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sevginin, şefkatin, fedakârlık ve sabrın simgesi olan kadınları medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Çünkü kadın mutlu olursa aile mutlu olur, kadın mutlu ise toplum mutlu olur, kadın mutluysa geleceğimiz umutludur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Annem, eşimin annesi ve şehit anneleri olmak üzere bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."