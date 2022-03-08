Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kosova’da Priştine Merkez Camii ve Külliyesi inşaatını inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, beraberindeki heyetle birlikte Priştine Merkez Camii ve Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Priştine Merkez Camii ve Külliyesi tamamlandığında, 90 metre yüksekliğinde üç şerefeli dört minareli olacak. Avlu ile birlikte yaklaşık 6 bin 750 metrekare alana sahip olması planlanan camide aynı anda 12 bin 500 kişi ibadet edebilecek. İbadethane ve avlu alanlarının altında konferans salonu, sergi salonu, eğitim birimleri, kreş, aşevi, abdesthaneler ve 2 katlı otoparkı olacak.

ULUSLARARASI MAARİF OKULUNU ZİYARET ETTİ

Başkan Erbaş, daha sonra Priştine'de bulunan Uluslararası Kosova Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Maarif Okuluna gelişinde okul yönetimi tarafından karşılanan Başkan Erbaş, yetkililerden okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Erbaş, burada sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erbaş, ayrıca Priştine'de din görevlileriyle bir araya geldi.

Kosova'da yapılan din hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Erbaş'a programlarda Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de eşlik etti.