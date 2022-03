Emine Erdoğan’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadınlar kalkınmanın ana aktörleridir

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET, EN AĞIR SUÇLARDAN BİRİ'

Hükümetin tüm kurum ve imkanlarıyla, kadınların her alanda aktif rol almaları için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Güçlü bir ülke; güçlü bir aile kurumu ve güçlü kadınları olan ülkedir. Biz, kadını ve erkeğiyle bir milletiz. Milletimiz için koyduğumuz hedefleri de, kadın ve erkek omuz omuza dayanışma içinde gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla kadınların karşılaştıkları her türlü soruna kalıcı ve dönüştürücü çözümler sunmalıyız. Hükümetimiz bugüne kadar reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdi. Kadınların haklarının korunması için, güçlü bir hukuksal ve idari altyapının temellerini attı. Bu temelin üzerine her gün yeni başlıklar ekleniyor. Kadınların geleceğe ümitvar bakabilmelerini istiyoruz. Her şeyden önce kadına yönelik şiddetle mücadele, en önemli gündem maddemizdir. Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir. Tüm kurumlarımız, ama'sız, fakat'sız, hiçbir bahaneye geçit vermeden, şiddete 'sıfır tolerans' ilkesiyle, konuya yaklaşıyor" diye konuştu.