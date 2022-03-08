Kimyasal madde patladı, Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, akşam saatlerinde Suriye uyrukluların kaldığı evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekipleri, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle hafif şekilde yaralanan aynı aileden 6 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemede patlamaya neden olan kimyasal maddenin, düşük derişimli peroksit olduğunu belirledi.