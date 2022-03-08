Son dakika: FETÖ’cü hesaplar önce paylaştı, sonra sildi! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?

Paylaşımda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu.

Daha sonra Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bir paylaşım da örgütün ABD'deki başka bir yayıncısı olarak bilinen Blue Dome Press adlı sayfadan yapıldı.