Son dakika: FETÖ’cü hesaplar önce paylaştı, sonra sildi! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?

Son dakika haberleri: 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. FETÖ'nün ABD'deki yayıncılarından olduğu bilinen Tughra Books ve Blue Dome Press'in Twitter hesaplarından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası ortaya atıldı. Peki Fetullah Gülen öldü mü? İşte detaylar...
SON DAKİKA: FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?
15 Temmuz'da hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü öne sürüldü. Söz konusu iddia ilk olarak, örgütün ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Tughra Books tarafından paylaşıldı.
Paylaşımda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu.
Daha sonra Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bir paylaşım da örgütün ABD'deki başka bir yayıncısı olarak bilinen Blue Dome Press adlı sayfadan yapıldı.
Paylaşılan tweetlerin kısa sürede silinmesi dikkatlerden kaçmadı.