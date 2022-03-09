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Giriş Tarihi: 9.3.2022

CHP’li başkan yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
CHP’li başkan yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı
Kırklarelı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye'sinde patlayan rüşvet skandalında halka genişledi. CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö.'nün tutuklandığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Topbaş için de gözaltı kararı verildi. Vize'de yakalanan Cem Topbaş, belediyedeki rüşvet alışverişinde aracılık etmek iddiasıyla sorgulandı. Topbaş daha sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Sevinç hakkında, daha önce de belediyede çalışan 4 kadın personeli taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.
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CHP’li başkan yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı
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