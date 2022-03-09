CHP’li başkan yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı

Kırklarelı'nın Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye'sinde patlayan rüşvet skandalında halka genişledi. CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç
ile T.Ö.'nün tutuklandığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında CHP Kırklareli
İl Başkan Yardımcısı Cem Topbaş
için de gözaltı kararı verildi. Vize'de yakalanan Cem Topbaş, belediyedeki rüşvet alışverişinde aracılık etmek iddiasıyla sorgulandı. Topbaş daha sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Sevinç hakkında, daha önce de belediyede çalışan 4 kadın personeli taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.