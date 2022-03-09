Marmaris’teki silahlı saldırıda 2 tutuklama

Marmaris Beldibi Mahallesinde 5 Mart'ta, işadamı T.Ö. otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Başka bir araçtan 7 kez ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı. T.Ö.'nün ihbarı üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Geniş çaplı araştırmalar sonucunda, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyı M.K., S. S., F.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirledi. 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs-Mala Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S. ve M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.