Ön ödemeli konut tarihinde teslim edilecek

AK Parti
, Tüketicileri Koruma Yasası'nda önemli değişikliler yapan yasa teklifini TBMM
Başkanlığı'na sundu. Teklifte, ön ödemeli olarak satılan konutların söz verilen tarihte tesliminin zorunla hale getirilmesi başta olmak üzere önemli düzenlemeler bulunuyor: AK Parti'nin yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
MASRAFLAR İADE:
Alınan tüketici kredileri erken ödenirse tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.
KREDİ KARTLARINDA FAİZ İNDİRİMİ HEMEN UYGULANACAK: Kredili mevduat hesabı
, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında, tüketici lehine değişikliklerin hemen uygulanacak.
ZORUNLU SİGORTA OLMAYACAK:
Tüketici kredilerinde, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi
sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.
KONUTLAR ZAMANINDA TESLİM EDİLECEK:
Ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarılacak.
DEVRE TATİLLERİNE DÜZENLEME:
Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak. Bu düzenleme paravan şirketler kurularak vatandaşın kandırılmasının önüne geçilmesi için yapılıyor.
YENİLENMİŞ ÜRÜNE 1 YIL GARANTİ:
Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.
HİZMET YOKSA TAZMİNAT:
Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek.