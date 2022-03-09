SON DAKİKA: Tansu Çiller’den çok çarpıcı çıkış: Koalisyonlar darbeden beterdir!

TEK PARTİDE BÜYÜME % 6'YI GEÇİYOR

Çiller, Türkiye'nin parlamenter sistemde koalisyonlarla neler kaybettiğini şu sözlerle anlattı: "Darbeler Türkiye'yi mahvetti. Zaten koalisyonlar da onlardan sonra çıktı. Aman Allah'ım o koalisyonlar... Türkiye'nin darbeler döneminde büyümesi yüzde 3.1'dir. Tek parti iktidarları döneminde ise yüzde 6'nın üzerinde. Koalisyonlara geldiğimizde ise sadece 2 koalisyon döneminde biri merhum Süleyman Demirel'in diğeri ise benim ve merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığındaki koalisyonlar başarılı olmuşuz. Biz yüzde 7.8'i yakalamışız. Bütün bunların ortalaması da yüzde 3.4 oluyor. Darbeler döneminde 3.1, koalisyonlar en başarılarıyla birlikte 3.4. Başarılı koalisyonları da çıkardığımız zaman ortalama yüzde 2.6'dır. Koalisyonlar darbelerden beterdir. Ben durup dururken 'Siyasi manşet olsun diye bunu milletin önüne umut diye koyarsanız bu ihanettir' diye boşu boşuna söylemem."

CUMHURBAŞKANI'NA GİTTİM DİYE OLAY ÇIKTI

Parlamenter sistemde bir cumhurbaşkanı ve başbakan olduğunu hatırlatan Çiller, "Darbeden sonra Özal ile Demirel var, biri cumhurbaşkanı biri başbakandı. Aman Allah'ım, nasıl birbirimize girdik. Ben Demirel'in Hazine Bakanı'yım. Cumhurbaşkanı çağırdı beni gittim, olay çıktı. Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girer" dedi.

MİLLETİME FAYDALI OLMAK İSTİYORUM

Çiller, siyasete girip girmeyeceği konusunda ise şunları söyledi: "Benim, milletime büyük bir şükran ve minnet borcum var. Millet beni her yere getirdi. Eğer ülkemi bir büyük sıkıntıda görmezsen, ona söyleyebilecek ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa buna bir talep de olmazsa benim siyasetle meşgul olmam söz konusu bile olmaz. Gelinen noktada dünyanın nelere meyillendiğini gördükçe ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum ve her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimle, yaşadıklarımla, aldığım derslerle kim ne kadar isterse bunu paylaşmaya hazırım. Bu benim bir borcum, bunu istiyorum. Hiçbir ikbal beklentim yok, daha ne olsun ben ne olmak isteyeceğim? Bunların hepsi benim gerimde kaldı. Söyleşilerle başladım ama aktif siyaset konusunda ne kadar kararlıyım daha bilmiyorum, karar vermiş durumda değilim ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk ya da ikbal için yapmayacağım. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım."

HACCA GİDEN KAPLUMBAĞAYI TERS ÇEVİREN ÇOCUKLAR VARDIR

Çiller, koalisyon yönetimlerini bir kaplumbağa üzerinden tasvir etti: "Bir tane kaplumbağa yola çıkmış. 'Nereye gidiyorsun' demişler, 'Hacca gidiyorum' demiş. Yolun açık olsun. Aylar geçmiş bir bakmışlar köyün biraz daha gerisinde, hacdan daha da uzaklaşmış kaplumbağa duruyor. 'Ne oldu' demişler, 'ben gideceğim gitmesine ama yaramaz çocuklar var, beni devamlı ters çeviriyorlar' cevabını vermiş. Koalisyonlarda o yaramaz çocuklar, sadece Meclis'te değil kendi içinizdedir. Bir parti teröristi yakalar, inanın koalisyonun bir başka bakanı onu bırakır. Ben bunları yaşadım. 6 parti bir araya gelip deklarasyon yayınladılar. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek mi o bile belli değil, halk seçse bile nasıl sembolik olacak. Biz halk tarafından seçilmediği zaman bile neler olduğunu gördük. Bu defa halka 'seçmeyin, biz mi seçelim' diyeceksiniz? Halk buna ne diyecek? Bu nedir biliyor musunuz, bu hacca giden kaplumbağanın üzerine Türkiye'yi yükleyip sonra da onu şaha kaldıracağım demektir."