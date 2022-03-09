Takım elbise ‘iyi hal indirimi’ sayılmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplanan AK Parti
MYK'da, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
, kadına yönelik şiddete ilişkin yasa teklifinin detaylarını paylaştı. İşte o düzenleme:
TAKDİRİ İNDİRİME 4 KRİTER: Takım elbise kravat "iyi hal" indiriminde dikkate alınmayacak. Bunun yerine failin geçmişi, sosyal ilişkileri, pişmanlığı ve cezanın etkileri dikkate alınacak.
KADIN CİNAYETİNE KATMERLİ CEZA: Cinayet müebbet hapis yerine ağırlaştırılmış müebbet hapisle, kasten yaralama 4 aydan 6 aya, işkence ise 8 ila 15 yıl hapisle cezalandırılacak.
ISRARLI
TAKİP SUÇ OLACAK: Israrlı takip suçu işleyen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. İstenmeyen mesajlar, sosyal medya tacizleri bu kapsama girecek.
3 YILA KADAR HAPİS: Israrlı takip hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi tarafından işlenmesi halinde 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek. En önemlisi de bu kişiler tutuklanacak.
ÜCRETSİZ AVUKAT SAĞLANACAK: Şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukat desteği sağlanacak.