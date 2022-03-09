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Giriş Tarihi: 9.3.2022

Takım elbise ‘iyi hal indirimi’ sayılmayacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Takım elbise ‘iyi hal indirimi’ sayılmayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddete ilişkin yasa teklifinin detaylarını paylaştı. İşte o düzenleme:
TAKDİRİ İNDİRİME 4 KRİTER: Takım elbise kravat "iyi hal" indiriminde dikkate alınmayacak. Bunun yerine failin geçmişi, sosyal ilişkileri, pişmanlığı ve cezanın etkileri dikkate alınacak.
KADIN CİNAYETİNE KATMERLİ CEZA: Cinayet müebbet hapis yerine ağırlaştırılmış müebbet hapisle, kasten yaralama 4 aydan 6 aya, işkence ise 8 ila 15 yıl hapisle cezalandırılacak.
ISRARLI TAKİP SUÇ OLACAK: Israrlı takip suçu işleyen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. İstenmeyen mesajlar, sosyal medya tacizleri bu kapsama girecek.
3 YILA KADAR HAPİS: Israrlı takip hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi tarafından işlenmesi halinde 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek. En önemlisi de bu kişiler tutuklanacak.
ÜCRETSİZ AVUKAT SAĞLANACAK: Şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukat desteği sağlanacak.

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Takım elbise ‘iyi hal indirimi’ sayılmayacak
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