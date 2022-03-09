Telabyad’da bir okul daha yenilendi

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, Barış Pınarı Bölgesi'nde insani yardım faaliyetleri sürdüren Ensar İnsani Yardım Derneği ile Beytulmal Derneği tarafından baştan sona onarımı tamamlanan Telabyad Şarki Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Telabyad Şarki Ortaokulu'nun açılışı münasebetiyle düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı ve Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Salih Hacı Abdullah, Ensar İnsani Yardım Derneği ile Beytulmal Derneği temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından okulun kurdelesini öğrencilere kestirerek ders zilini çalan Vali Erin, burada yaptığı konuşmada Telabyad sakinlerine yönelik destek ve katkılarından dolayı Ensar ve Beytulmal Derneği temsilcileri ile hayır sahiplerine teşekkür etti.

Telabyad ve Resulayn'da yaklaşık 51 bin öğrenci, 2 binden fazla öğretmen ve 500 okul bulunduğunu, bu okulların tamamının Barış Pınarı Harekâtı öncesinde terör örgütleri tarafından tahrip edildiğini belirten Vali Erin, bugüne kadar 100 kadar okulun bakım onarımının insani yardım dernekleri ve uluslararası fonlar aracılığıyla tamamlandığını, otuz kadar okulda ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde geriye kalan okulların da onarımlarını tamamlayarak, bölgede eğitim öğretimin kalitesini iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Vali Erin, bölgede mesleki eğitimi de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.





Telabyad Şarki Ortaokulu'nda 14 derslikte 400 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Vali Erin, Beytulmal Derneği'nin daha önce de üç okulun bakım onarımını yaptığını, yüzlerce yetim çocuğa burs verdiklerini ve çok sayıda okulun içme suyu ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalar yaptıklarını, okullara yakıt temin ettiklerini ifade etti.

Barış Pınarı Bölgesinin insani yardım derneklerinin ve uluslararası yardım kuruluşlarının hizmetleriyle her geçen gün daha da güzelleştiğini dile getiren Vali Erin, "Daha önce terör işgali altındaki bölge, Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven adası haline geldi. Mahalli Meclisler ve diğer kurumlar, her geçen gün daha iyi hizmet sunuyor. Meclise ve kurumlara Türkiye Cumhuriyeti olarak yol göstermeye, danışmanlık vermeye, destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





Ensar ve Beytulmal Derneği Temsilcileri de bölgedeki insanlara Allah rızası için destek olmak, hayır sahiplerinin yardımlarını ulaştırabilmek için kendilerine destek olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ve Türkiye'ye teşekkür ettiler.Açılışın ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Vali Erin ve beraberindekiler, Beytulmal Derneği'nin temin ettiği çeşitli zekâ oyuncaklarını çocuklara hediye etti. Daha önce terör örgütlerinin karargâh olarak kullandığı okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler ise hayır sahiplerine ve Türkiye'ye teşekkür ettiler.