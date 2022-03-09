YARSAV eski başkanı Arslan’ın cezası onandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a 2019'da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Arslan ve örgüt mensubu yargıçlarla ilgili davalarda, YARSAV'A, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensubu hakim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı belirtilmişti. Özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için derneğin kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü de olan Murat Arslan'ın, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda YARSAV'da başkanlığı üstlendiği, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütsel faaliyetlere katıldığı ve ByLock kullandığı belirlenmişti.

HUKUKA UYGUN BULUNDU

Dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesinin ardından Daire, Arslan'ın hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık olmadığını belirttiği kararında, delillerin hukuken geçerli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.

Eski YARSAV Başkanı Murat Arslan hakkında karar verildi