Kocaeli’de 5 ayrı hırsızlığın faili yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı ile 2 ayrı açıktan hırsızlık olayı hakkında araştırma başlatan Kocaeli Emniyet, olay yerindeki parmak izi, çevrede bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarından, olayların failinin O. A olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler, zanlıyı sabah saatlerinde gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilirken O.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.