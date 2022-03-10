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Giriş Tarihi: 10.3.2022 19:48

Kocaeli'de 5 ayrı hırsızlığın faili yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de 5 ayrı hırsızlığın faili yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde meydana gelen 3 farklı iş yeri ve kurundan hırsızlık ile 2 ayrı açıktan hırsızlık olayının zanlısı olduğu tespit edilen O.A yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli İzmit İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı ile 2 ayrı açıktan hırsızlık olayı hakkında araştırma başlatan Kocaeli Emniyet, olay yerindeki parmak izi, çevrede bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarından, olayların failinin O. A olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler, zanlıyı sabah saatlerinde gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilirken O.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'de 5 ayrı hırsızlığın faili yakalandı
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