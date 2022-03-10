Aylık almak için sahte boşanmalara sıkı denetım: 4 bin 640 kişinin aylıkları durduruldu

Sosyal Güvenlik alanındaki usulsüzlüklerle mücadeleyi sürdüren SGK, sahte boşanmalara yönelik denetimlerine de devam ediyor.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde beş binden fazla sahte boşanma denetimi yaptı.





Denetimlerde, 4.640 kişinin boşandığı eşi ile birlikte yaşadığı belirlenirken, bu kişilerin SGK' dan aldıkları aylıklar durduruldu. Bu sayede milyonlarca liralık kamu zararının önüne geçildi.



Denetmenler 3600 ek gösterge istiyor

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Cemal Tan yaptığı açıklamada, SGK'nın denetimlerini Türkiye genelinde toplam 3 bin denetmen eliyle yürüttüğü belirterek, şunları söyledi:

"Denetmenlerin sahte boşanma tespitinin ardından öncelikle bu kişilere kurumumuzca ödenmekte olan aylıklar durduruluyor ve akabinde kurumumuz tarafından bu kişiler için yapılan sağlık harcamaları ile ödenen aylıklar ceza ve faizi ile geri alınıyor."



Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin, her türlü sosyal güvenlik usulsüzlüğüne karşı araştırma ve inceleme yapan denetim elemanları olduğunu ifade eden Tan, "Kamu zararının oluşmasının önüne geçen, kayıt dışı ve sahtecilikle mücadele eden Sosyal Güvenlik Denetmenleri pandemi koşullarında dahi büyük fedakarlık göstererek görev yaptı. A kariyer meslek grubunda yer alan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, 2200 olan ek göstergesinin 3600 ek göstergeye yükseltilmesini istiyor. Hakkaniyet ilkesiyle birçok başarılı işe imza atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ve ekibinden bu konuda destek istiyoruz" dedi.