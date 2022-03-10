Bu tarihi ziyaret yeni bir dönüm noktası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, 29 Ocak 2009'da Davos
'ta "one minute
" çıkışının ardından inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Türkiye
-İsrail ilişkilerinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
'un ziyaretiyle yeni bir dönemin kapısı aralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olan Isaac Herzog'la yaptığı ortak basın toplantısında yeni döneme ilişkin şu mesajları verdi
10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ:
Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz, ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir. Başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere muhtelif alanlarda işbirliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz özellikle önem taşıyor. Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın bir artış göstererek geçtiğimiz sene 8.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu rakamı 2022'de 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.
İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ:
Enerji alanında yürütülecek projelerde işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettim. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
FİLİSTİN HASSASİYETİ İLETİLDİ:
Sayın Herzog'la Filistin
'e dair yaklaşımımızı ve hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim. Kudüs'ün tarihi statüsü ile Mescid-i Aksa
'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdik.
NÂZIM'LI BARIŞ MESAJI:
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Nâzım Hikmet'ten alıntı yaptığı konuşmasında barış mesajı vererek şunları söyledi: "İsrail ve Türkiye birçok alanda işbirliği yapmalıdır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız. Birlikte ileriye bakmayı seçiyoruz."
UÇAKTA ANLAMLI MESAJ: GELECEK, BARIŞ, İŞBİRLİĞİ
İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Ankara
'ya getiren uçağın üzerinde Türkçe, İbranice ve İngilizce olarak 'Gelecek
, Barış, İşbirliği' yazması dikkat çekti. İniş sonrası pilot Türk ve İsrail bayrakları sallarken uçağın arka kısmında da İstanbul'u anlatan köprü ve cami motiflerinin yer aldığı görüldü.