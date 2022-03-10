CHP teşkilatında ortalık karıştı! Başkan Sandal’a ithal aday tepkisi

CHP İzmir'de 4 ilçede yapılan olağanüstü kongrelerin sonuncusuna sayılı günler kala, Bayraklı'da ortalık karıştı. 13 Mart tarihinde yapılacak CHP Bayraklı İlçe Kongresi öncesi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın İzmir'e 6 ay önce taşınan ve kısa süre önce Bayraklı Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak işe başlayan Didem Gültekin'i desteklemesi, parti içinde huzursuzluk yarattı. Gültekin'in adaylık açıklaması sırasında kullandığı kişisel tanıtımındaki aslı olmayan beyanlar, Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın kongre sürecine yönelik yaptığı açıklamalar Sandal ve Gültekin'e parti içinde tepkilerin giderek büyümesine neden oldu. Sandal'ın delegeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne süren partililer yaşananlara isyan etti.



(Bayraklı Belediye başkanı Serdar Sandal)

6 GÜN KALA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın ilçe yönetiminin düşmesi üzerine geçici yönetimin başına kayyum olarak atanan Necati Şahin'i önce ilçe başkanı adayı olarak açıklayıp genel merkezde Şahin için yoğun kulis yaptıktan sonra seçime 6 gün kala vazgeçip Didem Gültekin'den yana tavır koyması parti örgütünde büyük rahatsızlık yarattı. Gültekin'in adaylık açıklamasındaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirten partililer; "Sayın Gültekin hazırladığı özgeçmiş bilgilerinde üniversiteyi bitirdikten sonra kaymakamlık sınavına girdiğini, çok yüksek bir puanla sınavı kazanmasına rağmen sırf CHP'li olduğu için kaymakamlık mülakatında elenerek atamasının yapılmadığını iddia ediyor. Ancak İçişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan araştırmalarda Didem Gültekin'in bugüne kadar yapılan hiçbir kaymakamlık sınavına katılmadığı ve hatta kamu personel alımı sınavlarına da hiç girmemiş olduğu yönünde bilgiler mevcut. Sivas Madımak katliamında yaşamını yitiren Hasret Gültekin'in yeğeni olduğunu iddia eden Didem Gültekin'in, ozan Hasret Gültekin ile hiçbir ilgisinin ve akrabalığının olmadığı öne sürülüyor. İzmir'e yerleşmeden önce siyaset yaptığı Bilecik'te örgüt içerisinde ciddi bir kaos ve kargaşaya sebep olduğu, örgüt içinde, gruplar arasında kavga ve çatışmaların çıkmasında büyük rol oynadığı yönünde iddialar var. Hatta ve hatta Bilecik'ten ayrılarak İzmir'e gelişinin Bilecik Örgütü tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı söyleniyor." Diye konuştu.



(Necati Şahin)

DELEGE YAKINLARINA İŞ VAADİ

Didem Gültekin kazansın diye Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın delegeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten partililer; "Serdar Sandal son dakikada çıkardığı adaya örgüt içinde oluşan yoğun tepkileri bertaraf etmekte güçlük çekiyor. Sayın Başkanın birçok ortamda Bayraklı örgütünü kendisinin dizayn ettiğini, delegelerin adayın kim olduğuna bakmaksızın onun sözüne göre hareket edeceğini söylediği yönünde iddialar var. Hatta sayın başkanın bir ortamda "Gazoz kapağını aday yapsam delegeler onu ilçe başkanı seçmek zorunda" dediği partililer arasında kulaktan kulağa konuşuluyor. Yaşananlar partiye emek verenler arasında üzüntü ile karşılanıyor. Hatta ve hatta sayın başkanın kendi adayını seçtirmek içini belediyede çalışmakta olan delegelere yoğun baskı yaptığı, delegelerle makam odasında bire bir görüşme yapıp Gültekin'in seçilmesi halinde yakınlarını işe alma vaadinde bulunduğu iddia ediliyor" diye konuştu.