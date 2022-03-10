CHP’den fotoğraflı ’ziyaret’ oyunu: HDP önündeki eyleme gelip bizi ziyaret etmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ertelediği 2 günlük Diyarbakır gezisini gerçekleştirdi. Sabah kahvaltıda Sur olaylarında hayatını kaybeden eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve terör örgütü soruşturmasında görevden alındıktan sonra tutuklanarak Edirne Cezaevine konulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı'nın da katıldığı kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Sur esnafını gezen Kılıçdaroğlu, daha sonra partisi tarafından düzenlenen bir dizi programlara katıldı.

Kılıçdaroğlu önceki gece geldiği Diyarbakır'da havaalanından ailelerin kaldığı otele gizlice giderek görüşmek istedi. Ancak aileler, bu şekildeki bir ziyarete tepki gösterip Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmedi. Annelerden Ayşegül Biçer ve eşi Rauf Biçer ve baba Celil Begdaş ile kısa bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu, beklediğini bulamadı. Kılıçdaroğlu otelde 4-5 aile ile de görüşmek istedi ancak anneler böyle bir talebe olumsuz yanıt verdi. Otelin lobisindeki kısa görüşmede, anne Ayşegül Biçer, Kılıçdaroğlu'na bu şekilde bir görüşme yapmak istemesinin yanlış olduğunu söyleyerek, "Görüşme yeri burası değil. Annelerle görüşme gibi bir isteğiniz varsa, HDP'nin önündeki çadıra gelin" diyerek otelden ayrıldı. Diyarbakır Annelerinden 'kırmızı kart' gören Kılıçdaroğlu'na evlat nöbeti tutan aileler, açıklama yaparak tepki gösterdi.